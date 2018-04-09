В «Нафтогазе» хотят добиться ареста активов «Газпрома»

НАК «Нафтогаз Украины» планирует обратиться с исками в суды Европы, чтобы арестовать активы российской компании «Газпром», которая так и не выполняет решение Стокгольмского арбитража

Depo.Власть

Вчера 19:56

ФОТО: depo.ua

Как передает Depo.ua, об этом в Брюсселе заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью агентству Reuters.

«Нам понятно, что они этого не сделают, поэтому мы начнем арестовывать газ и другие активы «Газпрома» в Европе, не в Украине. Мы пойдем в суды в Европе», — сообщил он. По словам Витренко, «Нафтогаз» не будет пытаться завладеть российским газом, который транспортируется украинской газотранспортной системой (ГТС) европейским клиентам «Газпрома». «Мы не хотим создавать никакой политической неоднозначности здесь, в ЕС, что Украина не является надежным транзитным государством», — подчеркнул он. Витренко предположил, что «Газпром» может полностью прекратить транзит газа по Украине в 2020 году, направив его по новым газопроводам. По его мнению, «Путин хочет наказать Украину», а потому может прибегнуть к такому шагу. Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в строительстве газопровода «Северный поток-2». Он отметил, что альтернативным решением является модернизация существующего транзитного газопровода, который пролегает по Украине.





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