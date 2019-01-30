В Курганской области планируют наращивать экспорт — «Курган и курганцы»

Поддержку окажет власть

Среди русских народных героев, наряду с воинами и разбойниками, особняком стоит купец Афанасий Никитин, который полтысячелетия назад проторил торговую дорогу от Твери до Индии. Интересно, что и сейчас важнейшим экспортным направлением называется восточное, правда речь идёт, в основном, о Китае. Собственно говоря, и Зауралье начало строить свою экономику с экспортных товаров — достаточно посмотреть на герб региона.

Теперь же, как убеждён врио губернатора Вадим Шумков, учитывая недостаточную ёмкость внутреннего рынка, для развития экономики нашей области необходимо значительно увеличивать экспортные поставки зауральской продукции.

Об этом глава региона заявил на «круглом столе», посвящённом мерам государственной поддержки экспорта продукции региональных производителей.

Форум состоялся в среду, 30 января, в областном бизнес-инкубаторе, в нём приняли участие члены правительства области, территориальных подразделений федеральных структур и предпринимательского сообщества. Бизнесмены могли задавать вопросы выступающим представителям власти в режиме свободного микрофона, а также общаться с ними в других форматах, в том числе один на один.

— Отрадно, что за 2018 год экспорт из Курганской области вырос более чем в два раза и сегодня составляет порядка 208 миллионов долларов США, — отметил Вадим Шумков.

В основном, это продукция машиностроения и металлообработки, медикаменты, изделия деревообрабатывающих производств. К этой базе, по мнению врио губернатора, надо добавлять продукцию АПК, товары, где есть ноу-хау, включая IT-разработки и продолжать увеличивать экспорт промышленной продукции.

Поддержка торговли с зарубежными странами, как подчеркнул Вадим Шумков, начнётся с консультирования, в первую очередь — предприятий относящихся к малому и среднему бизнесу. Региональный Центр поддержки экспорта будет заниматься не только организацией деловых визитов, но и предложит бесплатные услуги консультирования и сопровождения внешнеэкономических контрактов по вопросам логистики, налогового, валютного и таможенного контроля.

Также с этого года стартует федеральный проект обучения предпринимателей иностранному языку (вначале английскому, а в перспективе — китайскому), для того, чтобы зауральские бизнесмены могли более квалифицированно общаться со своими партнёрами.

Кроме того, среди консультантов обязательно будут специалисты по организации продаж, поскольку, как отметил глава региона, в Зауралье существует проблема с менеджерами, обладающими такими компетенциями.

Что касается позиций, названных врио губернатора, где есть возможность и необходимость увеличения объёма внешней торговли, то сейчас, по крайней мере в одной из отраслей, есть уже заметные результаты.

Как сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по Курганской области Андрей Лушников, шесть зауральских предприятий занимаются экспортом зерна и продуктов его переработки. Из региона экспортируют пшеницу и горох в Казахстан, ячмень в Литву и Азербайджан, рапс в Монголию, лён в Китай и Чехию. По данным федерального ведомства за год объёмы экспорта названных товаров выросли более, чем в четыре раза, при этом за рубеж в 2018 году отгружено 117, 7 тысяч тонн зерновых (в 2017 году объём был всего 26,8 тысяч тонн).

При этом, как отметил врио первого заместителя губернатора, директора департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин, большую поддержку развитию экспорта сельхозпродукции оказали два фактора.

Первое — это государственное субсидирование льготного тарифа на перевозку зерна по железной дороге и Курганская область вошла в число тринадцати регионов РФ, на которые распространилась эта мера. Вместе с тем квоту для Зауралья в 320 тысяч тонн удалось выбрать менее чем не половину — сказался дефицит подвижного состава.

Но в том, что экспорт в таких обстоятельствах всё же резко вырос, сыграл роль второй фактор, и он оказался уникальным среди других российских регионов.

В Курганской области две компании, занимающихся производством зерна, приобрели собственные вагоны.

Как отметил Сергей Пугин, это снижает зависимость от инфраструктуры и повышает мобильность бизнеса. Сейчас это очень важно. Врио первого зама губернатора напомнил о состоявшейся накануне встрече Президента Владимира Путина и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, где было сказано о том, что в этом году Россия сможет вывезти на экспорт 42 миллиона тонн зерна.

— У нас профицит миллион. Мы можем этот миллион предложить. Это порядка 2,5 процентов от общего объёма экспорта. Думаю, это солидное направление, но для этого надо зерно вырастить. Поэтому мы продолжим меры господержки не только экспорта, но и меры, направленные на накопление товарной массы, — заявил Сергей Пугин.

О том, как будут поддерживаться зауральские экспортёры по линии институтов развития предпринимательства, в первую очередь недавно созданного Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области», рассказала директор департамента экономического развития Светлана Афанасьева.

Главным принципом станет индивидуальное сопровождение экспортных проектов — за каждым экспортёром будет закреплён сотрудник Фонда, который будет оказывать содействие, помогать в проблемных ситуациях и решать вопросы с привлечением представителей органов власти регионального и федерального уровней. Помощь в заключении торговых сделок с зарубежными партнёрами будет оказываться по нескольким основным направлениям. Это образование (включая уже упомянутое изучение иностранного языка), поиск партнёров, подготовка экспортной документации, электронная коммерция и финансовая поддержка.

— Задач, которые стоят перед регионом в сфере развития экспорта — неисчислимое количество. Все экономические национальные проекты, которые будут определять финансирование из федерального бюджета на предстоящие пять-шесть лет — это вообще всё про экспорт, — подчеркнул, определяя основные задачи Вадим Шумков.

— Для того, чтобы продавать больше, необходимо выходить вовне. Деньги — там!

Если вы стали свидетелем интересного события, присылайте сообщения, фото и видео

в Viber и WhatsApp по номеру тел. : +79195740453, в нашей группе «В Контакте»

Источник