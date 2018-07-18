В Кремле исправили скандальное заявление Путина о «референдуме» в Крыму

Пресс-служба Кремля опубликовала стенограмму встречи в Хельсинки, в которой исправила заявление президента России Владимира Путина о проведении «референдума» в Крыму

На пресс-конференции Путин признал, что референдум был организован и проведен непосредственно Россией, а не «местными жителями», как утверждалось ранее, передает «ДС».

«Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации объединенных наций», — заявил он.

В то же время, в стенограмме Кремля, его слова искажены: «Мы считаем, что («мы» — пропущено) провели референдум в строгом соответствии…» — говорится в ней.

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