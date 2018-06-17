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В Киеве Путину показали «красную карточку»

Политика 17 Июн 2018
В Киеве Путину показали «красную карточку»
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Сегодня, 17 июня, в Киеве, на Майдане Независимости, активисты провели акцию Красная карточка для Путина (#RedCard4Putin)

В акции приняли участие правозащитники и семьи пленных украинских военнослужащих, сообщает «ДС» со ссылкой на Радио Свобода.

Цель акции ее координатор, правозащитник Олег Веремеенко определил как «необходимость привлечь внимание украинской власти, международных организаций (ОБСЕ, Совета Европы) к проблеме защитников Украины, оказавшихся в плену, или же являются заложниками террористических группировок так называемых ЛДНР».

«На сегодняшний день связь с нашими заключенными в oкупованих Донецке и Луганске отсутствует, местная» власть «удерживает их в ужасных условиях, не соответствует требованиям Женевской конвенции по содержанию военнопленных, хотя фактически наши ребята являются военнопленными, а не заложниками», — сообщил Веремеенко.

Он также отметил, что существует проблема, связанная с переговорами об освобождении или обмене бойцов, которые проходят очень сложно, и это признают представители Украины на переговорах в Минске.

13 июня во Киеве объявили о начале глобальной кампании Красная карточка для Путина (#RedCard4Putin), чтобы во время Чемпионата мира по футболу, который проходит в России, давить на российские власти с требованием освободить политических заключенных.

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