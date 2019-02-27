В ЕС раскритиковали ГПУ за доступ к документам «Нового времени» — Деловая столица

Судебное решение, предоставляющее ГПУ доступ к документам журналиста «Нового времени», противоречит принципу свободы слова

Об этом говорится в комментарии представительства ЕС в Украине в Facebook, передает «ДС».

В ЕС подчеркнули, что свобода прессы играет важнейшую роль в содействии развитию надлежащего управления, прозрачности и подотчетности — как в Украине, так и в любом месте за ее пределами, а решение Печерского суда противоречит этому.

«Ни одно решение не должно нарушать основополагающие свободы СМИ, а также международные журналистские стандарты, такие как защита источников журналиста», — говорится в сообщении.

В представительстве ЕС подчеркнули, что расследовательская журналистика вносит значительный вклад в борьбу против коррупции в Украине, которая провозглашена главным приоритетом страны.

«Мы ожидаем, что украинская власть гарантирует прочную правовую защиту журналистов государством», — говорится в сообщении представительства.

Как сообщала «ДС», ранее сотрудник Генеральной прокуратуры передал редакции журнала «Новое время» постановление суда об изъятии документов и о доступе к электронной переписке журналиста.

По мнению журналиста «Нового времени» Ивана Верстюка, постановление суда об изъятии внутренних документов издания, является давлением Генпрокуратуры на редакционную политику журнала.

Напомним, первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец были задержаны 5 июля 2015 года. По данным спецслужб, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца — значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). 16 июля тогдашний генпрокурор Виктор Шокин уволил их из органов прокуратуры. Печерский райсуд Киева избрал бывшим прокурорам меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога, позже они вышли на свободу под залог. За Шапакина внесено 6,4 млн грн залога, а за Корнийца — 3,2 млн грн.

Позже бывший замглавы Службы безопасности Украины Василий Трепак заявил, что из СБУ уволили с должности заместителя начальника Главка «К» Службы безопасности Украины Дмитрия Нескромного, который руководил операцией по задержанию одного из «бриллиантовых прокуроров».

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