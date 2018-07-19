Буря в стакане. Как «нафтогазоботы» премию Коболева защищали

Вчерашнее заявление Гройсмана о том, что неприлично высокие премии чиновникам надо «прикрутить», «спалило» сеть ботов, работающих на отбеливание репутации Коболева

История с премиями руководителям «Нафтогаза» в чем-то даже анекдотическая: менеджмент государственной кампании за свою работу получает заработные платы, превышающие 2 млн грн в месяц, но при этом выписывает себе многомиллионные премии. Наибольший резонанс вызвало начисление руководителями НАК себе премий в связи с победой в арбитраже в споре с ОАО «Газпром» по транзитному контракту. Точная сумма премий конкретным чиновникам «Нафтогаза» скрывалась, но СМИ утверждали, что глава правления НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев должен был получить $7,9 млн, а коммерческий директор Юрий Витренко — $6 млн.

Понятно, что ничто не вызывает большего раздражения рядового украинца, чем чиновник-миллионер на бронированном представительском авто с охраной, за которую ежемесячно оплачивается 200 тыс. грн со счетов государственного предприятия. Раздражение возникло и у акционеров «Нафтогаза» — Кабмина. И вот 18 июля на заседании Кабмина объявляется решение — премьер-министр Гройсман заявил, что «жадность и фантастические цифры бонусов» воспринимать и поддерживать нельзя, и правительство внесло изменения в постановление от 19 мая 1999 г. № 859 «Об условиях и размеры оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий» пунктом следующего содержания: «Запрещается в случае неутверждения (несогласования) в установленном законодательством порядке годового финансового плана выплат вознаграждения (премии) руководителям, заместителям руководителей предприятий». Это означает, что о премиях в десятки миллионов чиновники госпредприятий могут забыть.

Но оставим за скобками вопрос нравственности или уместности начисления премий. Интересной стала реакция руководства «Нафтогаза» на это решение. Решив, что Гройсман объявил им «премиальную» войну, Коболев с соратниками дали отмашку команде «нафтогазоботов» «мочить» Гройсмана. Выглядело это хаотично и плохо организовано, результат — сомнительный (бабушки у подъезда ЛОМов не читают), но самым интересным стало то, что из-за отсутствия времени «блогеры на контракте» работали топорно, одновременно вываливали на скорую руку выписанные посылы и этим «сожгли» сеть, нанятую для защиты будущих нафтогазовских премий.

Первым стал распространяться месседж о «совковом решении», популизме и «винницкой школе экономики». Некоторые в сердцах его повторили несколько раз в разных формах:

Эта волна была отработана довольно грамотно, но дальше пошел хаос с «темниками», и посты стали менее связными. Так, месседж о том, что «вместо мотивации госчиновников правительство занимается популизмом», был отработан значительно слабее:

Шутка неплохая, но лайков набрала меньше. В ожидании новых тем «нафтогазоботы» писали сочинения на тему. Некоторые снова начали набирать сотни лайков.

Или просто перепечатывали посты друг друга:

В какой-то момент этой группе ломов «поперло» — выяснилось, что пост премьера на «Фейсбук» был отредактирован. Шок, скандал, интриги, расследования, которые, правда, уже не вызывали существенной реакции у их подписчиков:

Вечером новых месседжей так и не подвезли, и волна постов спала. В это время Коболев держится относительно нейтрально в публичном пространстве, а Витренко пишет посты о том, что если бы не выигрыш юристов, нанятых за средства государственной компании «Нафтогаз», то в Украине была бы «власть генерал-губернатора» (странное утверждение, поскольку никаких денег от «Газпрома» Украина так и не получила, а «генерал-губернатор» в Украине тем не менее так и не появился) и публикует старую инфографику. Утром тема вообще «сдохла», так и не вызвав резонанс в обществе, которое преимущественно ориентируется на телевидение.

Поскольку можно четко проследить синхронность постов на определенную тему с одинаковыми посылами, очевидно эти блогеры действуют как организованная группа по отработке определенных тем. Что объединяет большинство этих людей, кроме рамок «ДемОрды» на фото в профилях?

Александр Нойнец, популярный блогер, экс-пиарщик экс-«регионала» Юрия Иванющенко, один из создателей сайта «Петр и Мазепа», друг советника президента Юрия Бирюкова, с которым вместе перешел работать с николаевской ячейки БПП в центральный офис партии Порошенко. Александр Швец, блогер, также создатель сайта «Петр и Мазепа». Юрий Гудименко, блогер. Виктор Трегубов, «Петр и Мазепа». Дана Яровая, волонтер, блогер, хорошая знакомая Юрия Бирюкова. И так далее. Первый вывод, который можно было бы сделать из перечня блогеров, которые синхронно отрабатывают одни темы, — большинство из них относили к пулу так называемых «порохоботов», большинство из них активно позиционируют себя как представители партии «Демократическая орда». Действительно, они часто вместе «светились» на камерных встречах «порохоботов» с президентом. Но пул других известных «порохоботов» почему-то разгон темы в соцсетях не поддержал.

По мнению некоторых экспертов, координатором группы является советник президента Юрий Бирюков, с которым члены группы как минимум знакомы или находятся в дружеских отношениях. Группа в пуле «порохоботов» является автономной и имеет возможность играть на других полях, если это напрямую не вредит коммуникативным делам Администрации президента. В этой ситуации группа действует действительно автономно от других «порохоботов». «Нафтогазоботы на контракте» начали отрабатывать тему профессионально, но «сдулись» под вечер, очевидно, из-за отсутствия вменяемых посылов от заказчика к концу дня.

Особый резонанс тема не вызвала по нескольким причинам — слишком токсична история с многомиллионными премиями за счет плательщиков за услуги государственного монополиста, которую трудно «играть» коммуникационно, отсутствие массовой аудитории среди подписчиков «ЛОМов на контракте». А телевидение, которое и является основным источником информации для массовой аудитории, освещало тему с ограничением премий чиновникам преимущественно нейтрально или положительно. Поэтому бюджет на коммуникацию темы «у чиновников отбирают последние многомиллионные премии» явно был небольшой и по факту был потрачен вхолостую. Хотя «группа Бирюкова» работала достаточно профессионально, токсичность темы не является соотносимой с затраченными ресурсами и с коммуникативными возможностями «нафтогазоботов на контракте».





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