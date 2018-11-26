Будут работать круглосуточно: в Украине »евробляхерам» пообещали бонус — Обозреватель

В Украине сервисные центры Министерства внутренних дел выразили готовность в круглосуточном режиме регистрировать растаможенные авто с европейской регистрацией.

Как сообщает пресс-служба МВД, об этом шла речь 26 ноября на межведомственном совещании по вопросам урегулирования ситуации с усложнением и блокировкой автомобильного движения в пунктах пропуска на государственной границе Украины.

Участники совещания отметили необходимость неукоснительного соблюдения водителями транспортных средств, пересекающих государственную границу, норм законов №8487 и №8488 о легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

«Для этого региональные сервисные центры МВД готовы обеспечить бесперебойную работу государственной регистрации растаможенных транспортных средств в круглосуточном режиме», — отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

В то же время на правительственном уровне продолжаются межведомственные консультации по внедрению упрощенного порядка реализации норм этих законов для облегчения регистрационных процедур для водителей таких транспортных средств.

Подразделения Национальной полиции и пограничной службы работают в приграничных районах в усиленном режиме. Правоохранители призывают участников протестов придерживаться общественного порядка и воздержаться от провокаций.

fakty.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на пунктах пропуска из Польши в Украину 25 ноября образовались огромные пробки из-за протестов владельцев автомобилей на еврономерах. Министерство внутренних дел Украины приняло меры в ответ на акции.





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