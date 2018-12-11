«Будет очень больно»: стало известно о судьбе делегации России в ПАСЕ — Обозреватель

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял решение ограничить санкции по отношению к делегации Российской Федерации в ПАСЕ.

Теперь россиянам предоставляется право голоса на выборах судей ЕСПЧ, генсека СЕ и других руководителей организации, сообщил вице-президент ПАСЕ, председатель постоянной делегации Верховной Рады в Ассамблее Владимир Арьев в Facebook.

«Решение о разрешении голосовать за выборные должности, имея ограниченное право голоса, соответствует уставу СЕ и является очень символическим шагом, ведь в Совете Европы понимают, что Россия стремится обвинить организацию во всех грехах из-за игнорирования ее шантажистских требований. И хотя трое представителей Украины голосовали против, это решение было принято, в том числе голосами и другими противниками агрессивной политики РФ», — написал он.

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Также Арьев спрогнозировал последующие шаги российской делегации.

«Первое: россияне не принимают уступку, опять не подают делегацию на 2019 год и начинают пытаться торпедировать решение ЕСПЧ из-за попытки провести идею о непризнании легитимности избранных судей. Слабое место состоит в том, что обратной силы решение регламентного комитета не имеет, а большинство выборов в 2016-2018 годах проводилось без российской делегации, которая даже не подавалась в ПАСЕ. А значит и санкций против них не было», — пояснил он.

Вице-президент ПАСЕ предположил, что россияне могут подать делегацию в январе, с высокой вероятностью получат санкции и возможность голосовать за нового генсека Совета Европы в июне.

«Слабое место этого варианта — риск для россиян. Гигантский риск. Получить санкции в третий раз будет очень болезненно для них. Чтобы избежать такой возможности, они и проталкивали те изменения в регламент, которые не получили. А учитывая список тех, кто подписал и продолжает подписывать заявку на срочные дебаты в январе на тему «Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса» с очень жесткими дефинициями в сторону РФ, то я сомневаюсь, что россияне рискнут получить очередную пощечину добровольно», — добавил Арьев.

В свою очередь, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет решение относительно членства в Совете Европы в июне 2019 года, передают «РИА Новости».

«Если до июня следующего года не будет принципиально изменен устав и принято решение, позволяющее на равных работать всем государствам, то это время «Ч», это красная черта, за которой дальнейшее пребывание России в Совете Европы… становится бессмысленным», — сказала она.

«Нас ставят в такие условия, когда мы не можем позволить унижать страну, когда мы не можем позволить лишать права голоса депутатов, избранных своими избирателями в России и так далее», — добавила спикер Совета Федерации.

Напомним, Москва с 2016 года не направляла необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку российских парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что участие России в уставных органах Парламентской ассамблеи Совета Европы будет прекращено, если она не возобновит взносы в бюджет в 2019 году.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь ответил, что Россия не позволит Совету Европы исключить страну из его состава, а если такое решение будет принято, то покинет Совет сама.

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