«Будет откатываться»: Бабченко рассказал, когда развалится Россия

Россия развалится, когда наступит неминуемый нефтяной кризис и начнут действовать западные санкции.

Такой прогноз в интервью «Громадському» сделал журналист Аркадий Бабченко, сравнив ситуацию с войной в Афганистане, которая привела к падению экономики Советского Союза. По мнению журналиста, конфликт РФ с Украиной затянется надолго. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

«Силовым способом Россию победить сейчас нельзя. У нее действительно гигантская армия, одна из мощнейших армий. Действительно 140 миллионов человек, 100 миллионов из которых сошли с ума. Действительно у них есть свой вождь со сверхидеей. Его поддерживает большинство, есть ядерное оружие. Нефть по 80, экономика не рухнула. То есть воевать с Россией сейчас невозможно и силовыми методами ее не сломать», — отметил он.

По мнению Бабченко, Россия будет откатываться назад, что завершится развалом страны.

Аркадий Бабченко

«В 21 веке империя не может жить по законам 19 века. Если твоя страна в 21 веке не развивается вперед, она не стагнирует, она откатывается назад. Россия будет непременно откатываться назад. Очередной нефтяной кризис непременно будет. Его не избежать. И вот когда все это будет. Когда нефть упадет до 20 баксов, когда санкции начнут действовать, тогда это все образование развалится еще раз», — пояснил журналист.

Он также добавил, что Третья мировая война с участием России может произойти, потому что мир начинает сходить с ума.

«Потому что, я вижу, мир начинает сходить с ума. Везде начинают появляться свои величия. Россия опять бабло в Запад закачивает и бабло опять побеждает добро. Тогда это все приведет к Третьей мировой войне», — резюмировал Бабченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бабченко пояснил, почему пошел на участие в спецоперации с инсценировкой убийства, упрекнув критиков на Западе.





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