Бизнес-неделя: растаможка «евроблях», уголь из Беларуси и стройки Войцеховского. , Экономика — новости бизнеса Украины — Liga.net

Украинцы растаможили только 30% «евроблях»

В Украине с 23 февраля начал действовать общий режим растаможки так называемых евроблях.

С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года включительно, по данным Минфина, украинцы оформили 123 971 автомобиль на еврономерах, ввезенных с 2015 года.

Общая сумма поступлений в бюджет от оформления авто на иностранной регистрации составила 7,67 млрд грн, из них 700 млн грн — уплата пошлин, 2,3 млрд грн — НДС, 3,8 млрд грн — акцизный налог, 900 млн грн — штрафы (средства, добровольно уплаченные в бюджет за освобождение от административной ответственности за нарушение таможенных режимов).

Ноябрь 2018 года, по данным ГФС, на территории Украины насчитывалось около 640 000 автомобилей, которые попадали под действие закона о «евробляхах», сообщил на брифинге замминистра финансов Сергей Верланов.

Он напомнил, что 22 февраля 2019 года заканчивается льготный период растаможки авто на еврономерах, т.е. 50% скидка на акцизный налог.

С 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможки, по полной ставке акцизного налога. А с 24 мая те, кто не оформил авто, будут платить штрафы.





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