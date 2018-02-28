«Бизнес-ангелы» и «долина смерти»: финский эксперт «Сколково» рассказал, как сделать успешный стартап

17:10 28 февраля 2018.

Дарья Агиенко

Бизнес, Южно-Сахалинск

Бизнес-эксперт, друг президента «Сколково» Виктора Вексельберга, советник фонда инноваций и просто финский олигарх Пекка Вильякайнен объяснил сахалинским инноваторам, как искать деньги для своих проектов. Мастер-класс именитого финна, который инвестирует в небольшие компании, прошел в Южно-Сахалинске в рамках «Стартап-тура», организованного фондом инноваций «Сколково».

Свой сорокаминутный бизнес-тренинг «дедушка» «Стартап-тура» (Пекка стоит у истоков проекта и объездил с ним всю Россию) начал с личной истории. Предприимчивый финн начал первое дело еще в 13 лет — мальчик, живущий в глухой деревне, в которой коров было больше, чем жителей, ловил и продавал крабов. Первыми сотрудниками Вильякайнена стали родные братья.

— Ближайший крупный город был в 100 километрах, там жили 20 тысяч жителей. Чтобы добираться до своих клиентов, я купил первую машину. Но мне было 13 лет, водить я не имел право, и я нанял 18-летнего деревенского парня, — пускается в воспоминания Пекка и замечает: ни одного евро у своего деда, основавшего «Нокию», мальчик не брал. — Мне смешно, когда задают вопросы, как делать бизнес в маленьких городах. Для меня Южно-Сахалинск — почти мегаполис. Переезжать в Москву, чтобы сделать свое успешное дело, — довольно плохая идея. Надо развивать бизнес именно на местах.

Мировая экономика, объясняет советник «Сколково», поменялась: если раньше развивать бизнес можно было только в городах-миллионниках, то теперь это не обязательно. Достаточно, чтобы в населенном пункте был приличный аэропорт, нормальный вуз и желательно технопарк, ну и, конечно, Интернет, который стирает границы и позволяет партнерам развивать совместное дело даже на приличном расстоянии друг от друга. «Когда сидишь перед компьютером, география не важна», — замечает финн.

— Я маленький финский олигарх, — смеется Пекка. — Через двадцать лет после той истории у меня появились компания и 20 тысяч работников. Кроме этого, я активно инвестирую в компании, выступаю для них «бизнес-ангелом», частным инвестором. Сейчас я инвестировал в 19 компаний, дюжина из которых связаны с Россией.

Шесть лет назад Пекка вышел на пенсию, но от дел не отошел. Бизнесмену позвонили из России и предложили присоединиться к команде «Сколково». Финн стоял у истоков «Стартап-тура», с которым объехал 87 городов России, помогая молодым и не очень инноваторам довести свои идеи до ума и начать на них зарабатывать реальные деньги.

На мастер-классе Вильякайнен развеял три основных мифа, которые витают в кругах начинающих инноваторов: «классный продукт сам себя продает», «я знаю, что делаю, и не нуждаюсь в помощи», «в России и так огромный рынок, мне не нужно знать, что происходит за ее пределами». Оказалось, эти ожидания далеки от реальности.

— Ни один продукт сам себя не продаст. Это совершенно не так. Нужно прилагать усилия. Вторые просят у инвестора только денег, открещиваясь от другой помощи. Я в такую компанию никогда не вложусь. Обычно эта категория стартаперов считает, что знает все о том, в каком направлении меняется мир и технологии. Но это первый признак того, что в фирму вкладывать не стоит. Самый важный навык бизнесмена — учиться быстрее других. Успех по большому счету зависит именно от этого, — убежден Вильякайнен. — Меня, как инвестора, никогда не заинтересует компания, нацеленная только на местный российский рынок. Да, географически Россия огромная, но экономически — это всего 2% от мировой экономики. Минимальные требования для хорошего предпринимателя — знать глобальных конкурентов.

Кроме того, спикер прошелся по основным шаблонам облика предпринимателя. Для одних бизнесмен — это человек, сидящий на пляже с компьютером, для других — представительный мужчина, порхающий со встречи на встречу, для третьих основная ассоциация — купающийся в деньгах человек. В реальности, замечает Пекка, предприниматель сидит за компьютером и рвет волосы на голове от размышлений над тем, где взять деньги на зарплату сотрудникам.

Советник президента «Сколково» дал пару советов, которые, по его мнению, способны привлечь инвесторов и заставить их повернуться к вашим идеям лицом.

— Основа основ, которую стоит запомнить: инвесторы вкладывают деньги в компании и бизнесы, а не в проекты. В России почему-то очень любят это слово, может быть, все дело в специфике языка. Но называть свое дело проектом не стоит, — отметил на мастер-классе спикер. — Разберитесь в терминологии. Многого знать не надо, но самое основное — что такое доход, продажи, прибыль и поток наличных денег — выучить все-таки стоит. Если это получается, то инвестор становится вашим другом, новым акционером и партнером, а не врагом, которого надо держать на расстоянии.

Нет другой породы инвесторов, убежден Пекка, кроме акционеров. Но настоящая роль инвестора, объясняет финн, состоит не в том, чтобы просто дать денег и уйти, а прежде всего во всесторонней помощи и поддержке.

— Ищите такого инвестора, который будет давать ценные советы и поддерживать. В бизнесе есть такое понятие, как «долина смерти» для инвестора. Это когда между инноватором и инвестором нет доверия. Стартапер общается с инвестором только на счет денег и пытается выжить в одиночку, это провальный путь, ведущий в «долину смерти», — отметил Вильякайнен.

Бизнесмен рассказал, что женат на суровой русской женщине, которая выделяет для его инвестиций в стартапы только 20 процентов семейного бюджета. Супруга финна боится, что он впустую растратит общий доход.

— Конечно, ничего такого не происходит. Эти 20 процентов от семейного бюджета принесли уже 60 миллионов долларов. Я продолжаю выступать в роли «Бизнес-ангела», инвестировать в стартапы и становиться их акционером. География очень обширная — я вложился в компании в Москве, Калининграде, Петербурге, Томске, Америке. Эти ребята живут и успешно работают по всей планете, — с улыбкой рассказал Пекка.

В заключении спикер отметил: во всем, что он рассказал, нет никакой особой науки, которой стоит специально учиться. Все основано на здравом смысле — нужно просто друг другу доверять. При этом финн убежден: в школах и учебниках про предпринимательство не узнаешь. Бизнесу можно научиться только в бизнесе.

Ответив на вопросы, Пекка Вильякайнен пообещал подарить свою книгу «Без страха», в которой он изложил свой бизнес-путь, победителю конкурса «Стартап-тур», которого выберут уже завтра.

— Там 300 страниц рассказа о моих ошибках. Прочитайте ее и постарайтесь их не повторять, — сказал Пекка.

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