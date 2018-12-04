Беспрецедентный случай: НАК «Нафтогаз» не пустил Счетную палату для аудита — Обозреватель

НАК «Нафтогаз» не допустил контрольную группу Счетной палаты к проведению аудита.

Как заявил в Facebook председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, Верховная Рада Украины во время согласительного совета руководителей фракций и комитетов должна выразить свою позицию относительно сложившейся ситуации.

По словам Пацкана, в «НАК «Нафтогаз» заявили, что Счетная палата не имеет права их проверять.

«Это беспрецедентный случай, когда наших аудиторов пытаются не допустить на объект. Это препятствование нашей профессиональной деятельности», — подчеркнул он.

НАК «Нафтогаз»

Пацкан напомнил, что по обращению народных депутатов Счетная палата проверяет эффективность состояния планирования и своевременности поступления в госбюджет дивидендов, начисленных на акции НАК «Нафтогаз». В секретариате Кабмина и Министерстве экономразвития, которые также являются объектами этого аудита, Счетная палата уже фактически завершила проверку. «Нафтогаз» аудит блокирует.

«Подобным прецедентам следует положить конец. Ведь Счетная палата осуществляет контроль от имени парламента. Хорошо, что готовность помочь в урегулировании этой ситуации выразил не только премьер-министр Владимир Гройсман, а и председатель Верховной Рады Андрей Парубий», — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября НАК «Нафтогаз Украины» не допустила представителей Счетной палаты к проверке компании. Пацкан уточнил, что проверка касается деятельности руководства «Нафтогаза», в частности выписанных премий.

Напомним, что 30 мая наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премии в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом «Газпромом» по транзитному контракту.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме премий, назвав это «перегибом», однако позже в наблюдательном совете «Нафтогаза» заявили, что не намерены пересматривать данное решение.

В свою очередь глава НАК Андрей Коболев перевел свою премию в США,уточнив, что там уже больше десяти лет живет его мать.





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