Беларусь планирует сотрудничать с Зимбабве в сферах сельского хозяйства, строительной и добычи полезных ископаемых — Сайт информационного агентства «Минск-Новости»

Беларусь планирует масштабные проекты по сотрудничеству с Зимбабве. Почему Беларуси так важен этот южноафриканский регион на встрече с деловыми кругами рассказал управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Беспрецедентный интерес

На встречу, организованную Белорусской торгово-промышленной палатой, собралось более 200 участников со всей страны. «Я бы сказал, что представители белорусского бизнеса демонстрируют к сегодняшней встрече беспрецедентный интерес. Они представляют весь спектр белорусского предпринимательства от малого бизнеса до флагманов нашей экономики», — отметил председатель БелТПП Владимир Улахович.

«В Зимбабве особо заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью», — подчеркнул Виктор Шейман. Он напомнил, что в середине января состоялся официальный визит в Беларусь Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, который посетил также Азербайджан, Казахстан и Россию. По итогам поездки, руководитель южноафриканского государства еще раз подчеркнул, что крайне заинтересован развивать сотрудничество именно с Беларусью.

Добро пожаловать, бизнес

По полезным ископаемым Зимбабве – одна из самых богатейших стран Африки. Горнодобывающая отрасль в ВВП этой страны занимает более 26%. Здесь проживает 16 млн жителей, среди трех основных языков – английский, который знают почти все. Основные статьи экспорта: табак, железо, алмазы, золото, хром, драгоценные и полудрагоценные камни. Импортирует Зимбабве грузовую и автотракторную технику, продукты и нефтехимию.

Отношения двух стран начали активно развиваться с 2015 года, когда Беларусь посетил первый вице-президент Зимбабве, который серьезно оценил потенциал Беларуси. По итогам визита был подготовлен пакет соглашений. К сожалению, не все из запланированного удалось реализовать. Однако с приходом нового президента сотрудничество вышло на новый уровень.

Среди плюсов новой политики Эммерсона Мнангагвы Виктор Шейман называет законодательные послабления для бизнеса. Поэтому сегодня в Зимбабве активизировались китайские, российские, западные и американские предприниматели, и это несмотря на санкции.

«Сказать, что там все замечательно не могу, — добавляет Виктор Шейман. – Зимбабве одной из последних стран Африки получила независимость. Для Англии потеря этой колонии стало потрясением. Поэтому если мы вовремя начнем активное сотрудничество, то поверьте, белорусы от этого сильно выиграют. Нам нужны полезные ископаемые и ресурсы, а еще новые рынки».

Два-три урожая в год

Кроме богатых природных ресурсов, в этой африканской стране замечательный климат. «Сельхозпроизводителям можно собирать по 2-3 урожая в год, при довольно высокой рентабельности», — отметил управляющий делами Президента. — Правительство Зимбабве выделяет нам 10 тыс. га земли, которая не была в сельхозобороте. В марте-апреле мы направим туда технику. Наши специалисты изучат состав почвы, выяснят, какие удобрения необходимо внести, какую технику поставить. Вырастив рис, пшеницу, сою, мы будем реализовывать их на местном рынке. Также в планах – закладка садов. Мы сможем выращивать цитрусовые, авокадо, манго, орехи и поставлять их в Беларусь, Россию и на рынок ЕС. К концу года рассчитываем заложить основу, чтобы выйти на производство мяса, молока, а в последующем и их переработку».

В аграрном секторе страны занято около 66% населения. Беларусь могла бы поставлять туда технологии, удобрения, технику. Особенно африканцы заинтересованы в малой механизации, у многих зимбабвийцев в частной собственности по 20 га земли.

Хотят работать и зарабатывать

Еще одним положительным фактором Виктор Шейман назвал человеческий потенциал: высокий уровень образованности населения и желание работать и зарабатывать. «Мне довелось побывать более чем в 15 государствах Африки и есть с чем сравнивать, — подчеркнул он. – Зимбабве существенно выделяется на фоне других стран этого континента».

На сферу услуг Зимбабве приходится 60,6% ВВП. Активно развивается телекоммуникационные технологии, связь, электронная коммерция, туризм, банковские, страховые и транспортные услуги.

Начиная с 2014 года Беларусь поставляет в Зимбабве карьерные самосвалы на нужды угольной промышленности и алмазодобывающей отрасли. Сегодня в карьерах этой страны трудится около 70 БелАЗов, создан сервисный центр по ремонту и обслуживанию техники, прорабатывается новый контракт на поставку 6-8 машин.

В 2018 году подписан ряд контрактов на 60 млн. долларов. По ним Беларусь поставляет в Зимбабве трактора, комбайны, грузовики, технику специального назначения, для лесного и коммунального хозяйства.

Перспективными направлениями экономического сотрудничества Виктор Шейман называет также строительную, энергетическую, транспортно-логистическую сферы, добычу ископаемых. При этом правительство Зимбабве гарантирует безопасность белорусским специалистам, которую обеспечат местные силовые структуры.

Фото БелТА

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