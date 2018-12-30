»Без России не сможем»: Быстряков сделал скандальное заявление об Украине — Обозреватель

Известный украинский композитор Владимир Быстряков заявил, что Украина не выдержит без российской экономики.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш», добавив, что государство якобы не может стать самостоятельным (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

«Очевидно, эта мысль может быть даже крамольная. Мы не сможем стать самостоятельной державой, если мы куда-то не прислонимся. Мы попытались прислониться к Европе, Америке, у нас не получилось. У нас остается только Россия. Это может быть сказано не патриотично, мне сейчас скажут, что я агент Кремля, Путина. Но, без российской экономики, о которой даже говорила (экс-министр финансов. – Ред.) Яресько в свое время, наша экономика не выдержит», – сказал композитор.

Владимир Быстряков

По его словам, люди прекрасно понимают, что Украина «не может самостоятельно взять и подняться». Он также заявил, что страна якобы продолжает нищать.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Быстряков также заявил, что США когда-то разработали некий «план Моргентау», который может превратить Украину в село.





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