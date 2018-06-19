Беглый «арендодатель Крыма» попросился выступить в суде над беглым Януковичем

Беглый экс-нардеп Андрей Артеменко обратился в Оболонский районный суд Киева с заявлением о даче показаний в качестве свидетеля по делу о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, информирует «ДС» со ссылкой на «112 канал».

О намерении нардепа свидетельствовать в суде стало известно по итогам его встречи с Сердюком. Адвокат также опубликовал соответствующее заявление Артеменко.

Как сообщала «ДС», вокруг Андрея Артеменко разразился скандал из-за того, что он передал бывшему советнику президента США Майклу Флинну план по урегулированию ситуации в Украине, который предусматривает, в частности, вынос на референдум вопроса передачи Крыма в аренду России, установление контроля Украины над неконтролируемой частью границы на востоке, создание фонда восстановления Донбасса и впоследствии — снятие санкций с России.

21 февраля прокуратура Крыма возбудила уголовное производство в отношении Артеменко, которому инкриминируется государственная измена. Позже генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что он допускает внесение в парламент представления на арест Артеменко.

Артеменко заявил, что его «мирный план», предусматривающий сдачу Крыма России, был инициативой Радикальной партии Ляшко. В свою очередь Олег Ляшко объявил, что Артеменко является предателем и агентом российской ФСБ.

Позднее стало известно, что президент Петр Порошенко лишил Андрея Артеменко украинского гражданства, так как он еще в 2005 году получил гражданство Канады и автоматически лишился статуса народного депутата.

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