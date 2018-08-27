БМР: торговые войны могут создать «идеальный шторм» в мировой экономике

Москва, 27 августа — «Вести.Экономика». Торговая война между США и Китаем, по-видимому, продлится намного дольше, чем первоначально предполагалось. Она будет продолжаться во второй половине следующего года, а возможно, и в последующие месяцы, пишет Axios.

Глава Банка международных расчетов Агустин Карстенс. Фото: EPA/Mario Guzman

Основная причина затяжного конфликта заключается в том, что никто из его участников не готов показаться политически слабым у себя в стране, считают эксперты.

Противостояние в торговле не только способно замедлить экономический рост, но и ставит под угрозу саму глобализацию, предупредил глава Банка международных расчетов Агустин Карстенс.

На симпозиуме экономистов и представителей мировых центробанков в Джексон-Хоуле Карстенс выступил в субботу с резкой критикой растущего протекционизма, сообщило агентство Reuters.

Обращение вспять глобализации «может привести к повышению цен, росту безработицы и замедлению [экономического] подъема», сказал Карстенс, ранее возглавлявший центральный банк Мексики.

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По его словам, более высокие тарифы могут привести к росту инфляции в США и заставить ФРС повысить ставки, что спровоцирует укрепление доллара и нанесет ущерб как американским экспортерам, так и развивающимся странам.

Протекционизм также грозит «вызвать потрясения на финансовых рынках и затормозить капиталовложения компаний, поскольку инвесторы опасаются, а финансовые условия ужесточаются», сказал Картсенс.

«Эти риски для реального сектора экономики и финансовых рынков могут усиливать друг друга, создавая идеальный шторм», — заявил он.

Банк международных расчетов также опубликовал исследование, которое показало, что отказ от Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) означал бы сокращение ВВП на $37 млрд в Канаде, $22 млрд в Мексике и $40 млрд в США. Львиная доля этих потерь связана с нетарифными торговыми барьерами. Заработная плата также снизится в Северной Америке в случае отказа от НАФТА, предупредил БМР.

По данным Bloomberg, США и Мексика урегулировали практически все разногласия по соглашению. В частности, стороны продвинулись в ключевых вопросах, касающихся энергетического сектора и автомобильного экспорта.

Однако, как сообщали «Вести.Экономика», переговоры США с Китаем, которые проходили в Вашингтоне 22-23 августа, закончились провалом. Несмотря на то что Министерство коммерции КНР назвало встречу откровенной и продуктивной, Белый дом был гораздо сдержаннее в формулировках, назвав встречу обменом мнениями. Более того, власти США не планируют новых переговоров с китайской стороной.

«Регуляторы развитых стран не должны игнорировать растущие свидетельства того, что резкое ослабление валют приводит к сокращению инвестиций и ослаблению роста в развивающихся странах, — отметил Карстенс. — Это оказывает влияние на всех, поскольку ослабление экономической активности снижает спрос на экспорт из развитых стран».

«В долгосрочной перспективе протекционизм принесет не пользу, а лишь вред. Не только для США, но и для всех нас», — подчеркнул глава БМР.

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