БМР: мир может попасть в «долговую ловушку»

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Москва, 25 июня — «Вести.Экономика». Мировая экономика рискует попасть в «долговую ловушку» говорится в ежегодном экономическом отчете Банка международных расчетов (БМР).

Глава Банка международных расчетов Агустин Карстенс. Фото: EPA/Alex Cruz

Накопление долга может быть опасным, поскольку повышение процентных ставок увеличит затраты на обслуживание долга, что потенциально «угрожает расширению» экономики, говорится в отчете БМР. Общий глобальный долг вырос до более чем 300% мирового ВВП к концу 2017 г. — это значительно больше, чем до финансового кризиса.

Особенно заметны дисбалансы в Китае, хотя власти второй по величине экономики мира предпринимают шаги, чтобы «обуздать некоторые из более серьезных финансовых эксцессов», заявил швейцарский БМР, который известен как центральный банк для центральных банков.

Как сообщали «Вести.Экономика», Народный банк Китая сегодня заявил о снижении с 5 июля резервных требований (RRR) для ряда банков на 0,5%. 17 апреля регулятор провел аналогичное снижение RRR впервые с начала 2016 г.

Такой шаг позволит банкам освободить порядка 700 млрд юаней ($108 млрд). Это не только сигнал в пользу ослабления юаня, но и меры по поддержке экономики, а также предотвращению корпоративных дефолтов.

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Глава Банка международных расчетов Агустин Карстенс заявил, что мягкая денежно-кредитная политика, проводимая после финансового кризиса, «оставила наследие в виде раздутых балансов частного и государственного сектора и более высоких долгов — наследие, которое определяет курс дальнейшего движения», пишет City A.M.

Однако, в то время как рост восстановился, БМР предупредил, что истекает время для устранения уязвимостей, которые возникли в годы относительно сильного глобального роста.

Смена экономического цикла имеет «семена риска, включая рецессии», отметил Карстенс. «Есть признаки дисбаланса, связанного с финансовым циклом, в странах, мало затронутых кризисом, после нескольких лет роста частного кредитования», — добавил он.

Продолжительность нынешнего периода роста и появление «самоуспокоенности» на финансовых рынках могут сделать любую «последующую корректировку более болезненной», предупредил БМР.

Между тем, центральные банки и правительства ограничены в том, как они могут реагировать на новые кризисы, поскольку процентные ставки по-прежнему находятся на уровне или вблизи исторических минимумов, а долговая нагрузка государственного сектора слишком высока для некоторых государств, чтобы занимать значительно больше.





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