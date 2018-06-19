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«Афганцы» заблокировали улицы в правительственном квартале в Киеве

Политика 19 Июн 2018
«Афганцы» заблокировали улицы в правительственном квартале в Киеве
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В правительственном квартале Киева сегодня затруднено движение из-за акции, которую проводит «Союза ветеранов Афганистана»

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой МВД, информирует «ДС».

«В правительственном квартале столицы пока затруднено движение транспорта из-за проведения акции. Выбирайте маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать пробок», — говорится в предупреждении МВД водителям.

Участники акции с флагами непрерывно ходят вдоль пешеходных переходов на пересечении улиц Грушевского, переулка Музейного, а также переулке Крепостного.

Протестующие требуют достойных пенсий, медицинского обслуживания, сохранения льгот и нормального социального обеспечения. Также они требуют отставки министра социальной политики Андрея Ревы.

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