«Апач» или «турок»? Чем Украина заменит бесперспективные советские боевые вертолеты

Не успела утихнуть «информационная буря», связанная с якобы закупкой в Турции ударных беспилотников, как министр обороны Степан Полторак озвучил еще одно направление сотрудничества с Западом — закупка боевых вертолетов

По его словам «… мы тоже ведем разговор сейчас и переговоры с нашими партнерами относительно закупки боевых вертолетов. Такая работа проводится. Я надеюсь, что она будет успешной. Самое главное, чтобы нам хватило финансового ресурса».

Причем что интересно в качестве такого боевого вертолета на вопрос журналиста он назвал достаточно известную машину — американский АН-64 «Апач». Насколько в этом выражении правды или просто министр назвал первый пришедший на ум западный вертолет попробуем разобраться.

Проблема модернизации парка боевых вертолетов совершенно не нова для армейской авиации Украины. На момент начала войны на Донбассе всего пригодных к боевым вылетам было всего около 50 машин — всего лишь три эскадрильи. Уже в ходе боевых действий было потеряно 4 машины, причем только в одном случае это было воздействие российских средств ПВО. Война показала, что, во-первых, парк вертолетов явно недостаточен даже для антиповстанческих операций (а что уж говорить про полномасштабную войну), во-вторых, немодернизированные машины являются достаточно легкой мишенью даже для такого относительного простого оружия как ПЗРК.

Попытки запустить довоенную программу модернизации (Ми-24ПУ1/ПУ2) оказались крайне неудачными — по крайней мере, ни одного модернизированного боевого вертолета ВСУ не получили за последние годы. По всей видимости, это связано, прежде всего с острой нехваткой комплектующих российского производства.

Ввиду этого, было решено не тратить драгоценный ресурс на бесперспективные машины, а сосредоточиться на проработке вариантов закупки необходимой техники за рубежом. При этом на переходный период, который может продлиться достаточно долго, было решено ставить в строй боевые варианты Ми-8.

МИ-8МСБ-В

Благо в стране налажена ремоторизация этих машин, а также производство минимально необходимых критически важных компонентов. Так, в начале ноября сего года на заводе «Мотор-Сич» заявили, что на этапе монтирования необходимого оборудования находится линия по производству вертолетных лопастей. Фактически это один из шагов для организации замкнутого цикла вертолетного производства (без учета возможности производства корпусов, конечно).

Для этого достаточно давно в «Мотор-Сич» совместно с конструкторским бюро «Луч» был разработан ударный вариант вертолета Ми-8МСБ-В с установленными противотанковыми ракетами РК-2В «Барьер-В». В состав комплекса входит поворотный оптико-электронный модуль ПМ-ЛКТ «Спектр», установленный спереди кабины пилотов вертолета. В самой кабине появился блок индикации (дисплей), блок управления ракетным вооружением, устройство наведения (джойстик).

Максимальная дальность действия нового ракетного комплекса составит порядка 7000 м, при этом масса ракеты составляет 43 кг. Бронепробиваемость за динамической защитой составляет около 800мм, вероятность поражения цели одной ракетой 0,7…0,85.

Причем в этом вертолете реализована уже не советская методика применения противотанкового вертолета с бронированием, а именно западная — быстрый удар по заранее разведанным бронированным целям с быстрым уходом из зоны действия армейской ПВО. При этом доразведка целей ведется либо экипажем легкого вертолета (типа Ми-2 или еще легче) или же вообще беспилотником тактического уровня.

Что касается перспектив закупки иностранных вертолетов, то тут вариантов не так уж много — последние лет двадцать западный мир летает почти исключительно на вертолетах американского производства типа «Apache» или «Cobra», а остальные — используют Ми-24 и его современные модификации. Понятно, что сейчас о закупках в России речи идти не может и первым делом стоит рассмотреть вариант закупки боевых машин в США.

Однако тут что называется «во весь рост» встает вопрос о цене — так, самая продвинутая модификация AH-64 «Apache Longbow» (которую нам, впрочем, не продадут не при каких обстоятельствах) будет стоить около $55 млн, AH-1Z «Viper» (вариант знаменитого AH-1 «Super Cobra») — $31 млн. А если учесть, что нам нужно как минимум 48 машин с учетом переподготовки экипажей, запасных частей, вооружения западного образца, которого просто нет в Украине — сумма набегает достаточно весомая. А с учетом продолжающейся войны — вообще фантастическая.

Гораздо более прагматичным выглядит вариант закупки партии боевых вертолетов Т-129 ATAK турецкого производства. Созданный на базе итальянского А-129 Mangusta (первый полет — 1983 год) вертолет уже успел повоевать (в Сирии), освоен в серийном производстве и поставляется за рубеж. Машина может нести боевую нагрузку общей массой 1200 кг, включая противотанковые управляемые ракеты TOW, ракеты класса «воздух-воздух» и 70-мм неуправляемые ракеты. Причем создана по западной концепции — легкий и маневренный вертолет, практически без бронирования, оснащенный неплохим вооружением.

Т-129-3

Вертолет имеет систему электронного противодействия, включая активные и пассивные системы радиоэлектронного подавления такие как защита от радиолокационного обнаружения, система предупреждения о ракетном нападении, система предупреждения о лазерном облучении, радиочастотный глушитель, система подавления в ИК диапазоне. Турецкая сторона заявляет, что машина имеет пониженную радиолокационную заметность за счет массового применения композитных материалов.

И самый главный плюс — цена. Так, Пакистан получил партию из 30 машин всего за $1,5 млрд. И это с учетом всех расходов. Цена же американского вертолетного контракта будет на порядок больше.

То есть фактически вариантов пополнения парка боевых вертолетов немного — купить достаточное количество более дешевых, но турецких со всеми вытекающими последствиями, боевых вертолетов или небольшое количество американских (причем по всей видимости, даже возможно условный «секонд-хэнд»). По какому пути пойдет страна покажет только время.





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