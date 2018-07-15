«Анархия»: Бродский четко объяснил, почему люди уезжают из Украины

Глава редакционного совета сайта OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский объяснил, почему все больше украинцев покидают страну.

«Посмотрите на то, как ездят наши водители, на евробляхеров, на активистов, на такси, на магазины без касс. Всё это анархия», — написал он в своем блоге на OBOZREVATEL.

Также Бродский обратил внимание на экономическую ситуацию в стране. «Посмотрите на контрабас и на черную зарплату, единщиков, а как следствие — низкие зарплаты у полиции, армии, врачей и учителей. Власть тупа и труслива. Она не защищает нормальных людей», — жестко подытожил он.

Михаил Бродский

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