Акция протеста и стычки «афганцев» с полицией в Киеве. Главное

В правительственном квартале в Киеве проходит акция протеста «Союза ветеранов Афганистана»

Улицы в правительственном квартале заблокированы, произошли стычки активистов с полицией, информирует «ДС».

В акции помимо «афганцев» принимают участие шахтеры и «чернобыльцы».

15:32 Правоохранители выясняют, кто именно выдергивал полицейских из кордона в толпу митингующих во время акции протеста под Верховной Радой, аявил член коллегии МВД Антон Геращенко.

«Непосредственно провокациями занимались до 15 человек, и мы установим их», — сказал он.

Кроме того, Геращенко добавил, что еще утром у полиции не было оснований считать, что акция приведет к проявлению насилия, поэтому возле здания Верховной Рады не было значительного количества полиции.

После проявления насильственных действий, под парламент были выведены резервы.

15:21 В ходе сегодняшних столкновений между митингующими и правоохранителями под зданием Верховной рады травмы получили восемь полицейских и трое гражданских.

Об этом рассказал член коллегии МВД Антон Геращенко.

«На сегодняшний момент получили телесные повреждения 8 сотрудников полиции, из них 6 госпитализированы. Из числа гражданских лиц травмированы три человека, двое из них госпитализированы», — сообщил Геращенко.

В то же время, он уточнил, что речь идет лишь о легких телесных повреждениях.

15:10 Правоохранители задержали двух участников акции протеста, которая проходит возле Верховной Рады, сообщил глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

«Задержаны уже два человека. Один уже задержан в рамках статьи 208 УПК и статьи 305 уголовного кодекса. И одно лицо уже доставлено, которое хватало полицейских за снаряжение. Сейчас собираются доказательства. Будем давать оценку его действиям. Изъяли баллончики. Есть достаточно видеодоказательств, которые позволят принимать решения. Второе лицо недавно доставлено. Следователь будет принимать решение», — заявил он.

Кроме того, он отметил, что задержанные не нуждаются в медицинской помощи. «Им предоставлена правовая помощь», — добавил он.

14:42 Полиция задержала одного из митингующих, который участвовал в акции под Верховной Рады, тест показал, что он пьян.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

«В ходе столкновений одного задержали. Он находится в районном управлении (Нацполиции). Его задержали по статье «Нанесение повреждений работнику полиции. Был проведен тест (на алкоголь). У него легкое состояние алкогольного опьянения, 1 промилле», — сказал он.

13:12 В результате столкновений под зданием парламента травмы получили трое представителей Национальной полиции, сообщил начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

«Трое наших пострадали», — сказал он, отметив, что травмы у них несерьезные.

В то же время, глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко уточнил, что один полицейский получил черепно-мозговую травму, а второй пострадал от слезоточивого газа.

В полиции также утверждают, что слезоточивый газ распылил один из протестующих, которого уже задержали.

«Ему будет инкриминирована ст. 346. Уголовного кодекса (насилие в отношении представителя правоохранительных органов. На данный момент ситуация под парламентом полностью контролируется», — добавил он.

12:41 В ходе столкновений под Верховной радой полиция задержала одного из митингующих, сообщила спикер управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

«По пострадавшим информация уточняется… По задержанным — в отделение был доставлен один человек», — сказала Блищик.

12:35 Ситуация под Верховной Радой остается напряженной, в здании парламента усиливают охрану.

Выходы и входы в здание Верховной Рады сейчас закрыты. В здании парламента усиливают охрану, в частности, охранники надевают шлемы и бронежилеты, окна на первом этаже закрывают щитами.

12:15 Полиция не задержала никого из активистов «Союза ветеранов Афганистана», участвовавших в стычках возле здания Верховной Рады, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

«Пока задержанных нет. Сейчас разберемся, что здесь происходит», — сказал Крищенко.

Он также сообщил, что в результате стычек был травмирован полицейский.

«Есть информация о незначительных повреждениях, которые получил один из полицейских в ходе потасовки на ступеньках у входа в Раду», — уточнил представитель полиции Киева.

12:10 Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко вышла к протестующим под парламентом шахтерам и ветеранам Афганистана.

Геращенко предложила протестующим сформировать инициативную группу для обсуждения проблем митингующих.

«В 12:00 во время перерыва мы выйдем с Андреем (Парубием) и с итогами работы группы», — сказала первый вице-спикер.

Однако митингующие восприняли такое заявление с недоверием и требовали выйти именно Парубия.

11:50 В сети появилась видеозапись потасовок между митингующими и правоохранителями под зданием парламента.

11:46 Под Верховной Радой митингующие «афганцы» и шахтеры пытаются попасть в здание парламента, возникли стычки с правоохранителями.

Проход в Верховную Раду охраняют несколько кордонов силовиков. Митингующие пытаются по одному выхватывать силовиков из кордона.

Правоохранители применили слезоточивый газ.

10:53 В правительственном квартале Киева сегодня затруднено движение из-за акции, которую проводит «Союза ветеранов Афганистана».

«В правительственном квартале столицы пока затруднено движение транспорта из-за проведения акции. Выбирайте маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать пробок», — говорится в предупреждении МВД водителям.

Участники акции с флагами непрерывно ходят вдоль пешеходных переходов на пересечении улиц Грушевского, переулка Музейного, а также переулке

Крепостного.Протестующие требуют достойных пенсий, медицинского обслуживания, сохранения льгот и нормального социального обеспечения. Также они требуют отставки министра социальной политики Андрея Ревы.





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