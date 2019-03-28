Акционеры «Укрнафты» одобрили покупку спорного газа «Нафтогазом» Новости Деньги Весь мир на Depo.ua. Новости Деньги на Depo.ua — Depo.ua

Акционеры «Укрнафты» дали согласие на продажу НАК «Нафтогаз Украины» 4 млрд кубометров газа, из которых 2 млрд кубометров — это спорный газ, добытый в 2006 году, и еще 2 млрд кубометров газа, который «Укрнафта» добудет в будущем



Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на enkorr.

Утром Кабинет Министров обнародовал распоряжение №176 от 27 марта 2019 года, которым обязал «Нафтогаз» согласовывать с правительством любые сделки по отчуждению или приобретению активов «Укрнафты».

По словам собеседника enkorr, который присутствовал на собрании, распоряжение правительства на собрании не обсуждалось и за покупку «Нафтогазом» газа у «Укрнафты» проголосовали и представители «Нафтогаза», и представители группы «Приват». Было ли это решение согласовано с правительством, на данный момент неизвестно.

Ранее «Нафтогаз» объяснял, что хочет заплатить «Укрнафте» 35-40 млрд грн за газ для того, чтобы у нее были средства для погашения налогового долга, который превышает 32 млрд грн (с учетом пени и штрафов).

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» намерен выкупить у ПАО «Укрнафта» 4 млрд куб. м природного газа за компенсацию, которую компания должна получить от государства в рамках возложенных на нее специальных обязательств на рынке газа (PSO).

Покупка спорного газа не была документально оформлена, а сам газ, по утверждению «Нафтогаза», был использован для нужд населения. Его цену определили «по формуле импортного паритета». «Укрнафта» пытается взыскать с «Нафтогаза» данный объем на основании решения украинского суда от 2014 г.

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