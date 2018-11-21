Аваков пригрозил «евробляхерам» жесткими мерами

Полиция разблокирует перекрытые «евробляхерами» дороги, а в случае неповиновения будет действовать жестко

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в Twitter, передает «ДС».

По его словам, либеральная лояльность к «евробляхерам» закончилась там, где они превратили право на протест в ущемления прав других.

«Принято решение о разблокировании всех перекрытых ими автодорог. Полиция будет работать в рамках закона, но в случае неповиновения — жестко», — заверил Аваков.

Министр также опубликовал ссылку на заявление Нацполиции, в котором отмечается, что в случае дальнейших попыток блокирования автомобильных дорог к протестующим владельцам автомобилей с иностранной регистрацией будут применены законные меры.

Как сообщала «ДС», 8 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №8487, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на «еврономерах». Как сообщила во время своего выступления глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, после принятия законопроекта в первом чтении было получено 94 предложения от субъектов законодательной инициативы, из которых 8 были учтены полностью, а 6 — частично.

Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро. Также вводится граничный коэффициент возраста автомобиля, составляющий 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

Южанина также уточнила, что принятым законом предусматривается использование понижающего коэффициента 0,5 при расчете ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто (так называемых «евроблях»), если она будет произведена в течение первых 30 дней со дня вступления в силу закона. Ранее ввезенные автомобили с еврономерами можно будет перевести в режим импорта, если будет уплачен штраф в размере 8500 грн.

После обсуждения законопроекта льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто предложили увеличить до 90 календарных дней со дня вступления в силу закона. Именно эта норма была поддержана депутатами.

Также 8 ноября нардепы приняли закон №8488, которым вводится ограничение на количество авто, ввозимых без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

Вместе с тем «евробляхеры» заявили, что недовольны принятыми Радой законами. Руководитель организации «Авто Евро Силы» Олег Ярошевич в знак протеста сжег свой внедорожник. Во вторник, 20 ноября, владельцы «евроблях» объявили о начале всеукраинской бессрочной акции протеста.

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