$100 за баррель. Удастся ли нам вернуться в тучные годы?

«Такие риски, что нефть может подняться до $100, сегодня существуют. Я не исключаю такой вариант, поскольку очень много неопределенности», – заявил вчера министр энергетики РФ Александр Новак.

О возвращении нефтяного рынка в состояние, в котором тот находился до осени 2014 года, грезил весь российский энергетический комплекс. Наиболее откровенно в этом смысле высказывался глава «Роснефти». Не боясь быть осмеянным бесчисленными скептиками, твердившими о безвозвратно ушедшей эре нефтяного изобилия, Игорь Сечин продолжал свято верить в циклическую природу рынка – и как результат, в его возвращение к $100–110 за баррель нефти.

Впрочем, сейчас о восхождении нефти к прежним уровням говорят не только и не столько в России. О том, что цена барреля в 2019 году может пробить отметку в $100 – из-за санкций против Ирана, кризиса в Венесуэле, политики ОПЕК в России по ограничению добычи – еще весной предупреждал Bank of America Merrill Lynch. Одинокое мнение руководителя исследований сырьевых рынков банка Франциско Бланша, показавшееся многим экстравагантным, довольно быстро переросло в хор экспертов, посчитавших перспективу трехзначной цены за баррель вполне реалистичной. Хедж-фонды резко увеличили ставки на рост цен нефтяных фьючерсов, а крупнейшие нефтетрейдеры, в частности, швейцарская Mercuria и сингапурская Trafigura, впервые с 2014 года допустили возврат к $100, наблюдая, как ОПЕК и ее союзники не спешат восполнять рыночный ущерб от антииранских санкций США.

Дальше – больше: Sanford C. Bernstein & Co., например, считает, что проблема блокировки иранского экспорта вторична для индустрии на фоне многолетнего недоинвестирования. А потому не исключает «супервсплеска» цены более чем до $150 (заметим, что последний многообещающий прогноз от управляющей компании, который она давала вместе со Standard Chartered и Barclays осенью 2014-го, не подтвердился).

Не все так же категоричны – в частности, попридержать коней призывает Goldman Sachs. Однако нефть тем временем настойчиво пытается пробить порог в $85, и все больше участников рынка склоняются к мнению, что за этим последует дальнейшее движение вверх. Представим на секунду, что они окажутся правы.

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