10 рисков для мировой экономики в 2018 году

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Москва, 5 марта — «Вести.Экономика». Эксперты Economist Intelligence Unit (EIU) полагают, что в настоящий момент существует огромное несоответствие между мощью глобальной экономики и широтой геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкиваются компании.

В своем новом отчете эксперты организации составили список 10 основных рисков, с которыми сталкивается мировая экономика и компании.

В отчете аналитики прогнозируют, что в 2018 году мировая экономика будет по-прежнему сильной. США останутся локомотивом мирового экономического роста, а экспорт, потребление и инвестиции Китая также останутся на высоком уровне.

Рост цен на сырье станет толчком для развивающихся экономик, которые являются экспортером сырья.

В целом, эксперты прогнозируют рост мировой экономики на 3% в 2018 году.

Ниже мы расскажем об основных рисках для мировой экономики в 2018 году.

1.Продолжительное падение на крупнейших фондовых рынках будет дестабилизировать мировую экономику

На мировых фондовых рынках с февраля отмечается повышенная волатильность, указывают составители отчета, которая следует за довольно длительным периодом роста, что вызывает опасения относительно того, что в скором времени может начаться резкий спад.

Эксперты прогнозируют, что мировая экономика вступает в новую фазу, в которой центральные банки будут разворачивать новую или сворачивать старую монетарную политику в ответ на высокие темпы роста. Все это, по мнению экспертов, приведет к росту нестабильности и неопределенности.

2.Спад в мировой торговле по мере того, как США вводят протекционистские меры

Составители отчета отмечают, что ожидают в 2018-2019 году серьезный рост торговли, который будут поддерживать такие факторы, как рост экспорта развивающихся рынков, экономический рост Китая.

Тем не менее, по их мнению, существует риск того, что протекционистская риторика, поддерживаемая администрацией Дональда Трампа, перейдет в какие-то более конкретные действия и меры.

А это, в свою очередь, серьезно навредит мировой торговле.

Эксперты полагают также, что любые протекционистские меры ударят не только по торговле в Северной Америке и Китаю.

В случае введения таких мер существенно повысятся цены на товары из США и Китая, а также снизится уровень доступности таких товаров. Все это приведет к сокращению объемов мировой торговли.

3.Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боевым действиям

Территориальные споры в Южно-Китайском море длятся уже не первый год. Китай ведет активную деятельность в этих водах по строительству искусственных островов.

Другие государства оспаривают право Китая на ведение этой деятельности. В водах Южно-Китайского моря регулярно происходят провокации и незначительные столкновения интересов, которые лишь обостряют международную риторику, однако пока не привели к каким-либо серьезным столкновениям.

Эксперты отмечают, что ситуация в регионе остается напряженной в течение довольно длительного времени. Если начнутся военные столкновения, то экономические последствия для всего региона, да и всего мира, будут разрушительными.

4.Рост мировой экономики превысит 4%

Усиление роста на некоторых рынках означает то, что возможно общее укрепление роста мировой экономики.

В 2017 году экономические данные указывали на серьезные факторы рост во многих регионах мира, включая Европу и ряд развивающихся рынков. Это давало основания предполагать резкий скачок роста в 2018 году.

В целом, эксперты предполагают, что рост мировой экономики составит около 3%, а не 4%, так как существуют сдерживающие факторы, в частности в США и Китае.

Тем не менее, они отмечают риск того, что рост превысит 3%.

Составители отчета отмечают, что нет единого мнения относительно того, как будет развиваться экономическая ситуация в Китае в 2018 году. Существует вероятность того, что правительственные меры стимулирования экономики приведут к более значительным показателям роста, чем прогнозируют эксперты.

В целом же, отмечают они, существует также вероятность того, что рост превысит прогноз на некоторых рынках.

Если рост мировой экономики превысит 4%, то это будет самый высокий уровень роста с 2010 года.

5.Крупные кибератаки подорвут деятельность корпораций и правительств

Эксперты опасаются того, что кибератаки достигнут нового размаха, так что корпорации и правительства не смогут справиться с ними и окажутся под влиянием внешних сил в течение длительного периода времени.

Отмечается также риск того, что инфраструктура окажется под угрозой из-за кибератак.

При этом эксперты подчеркивают, что недавние кибератаки указали на то, что базовые меры кибербезопасности могут сдержать или смягчить последствия кибератак.

6.Китай будет переживать длительный экономический спад

В целом, эксперты полагают, что 2018 год станет годом высокого экономического роста Китая, однако существуют вопросы относительно того, как долго страна сможет поддерживать такой уровень роста экономики.

Эксперты выражают опасения относительно того, что если китайское правительство не сможет поддерживать рост экономики на должном уровне, то это приведет к существенному спаду.

И если наступит снижение уровня роста, то это скажется не только на экономике Китая, но и других регионов мира.

7.Крупное военное противостояние на Корейском полуострове

Напряженные отношения между США и Северной Кореей наблюдаются с 1953 года, когда завершилась Корейская война.

Однако эксперты отмечают, что я настоящий момент ситуация на полуострове кажется более опасной.

После прихода к власти Дональда Трампа риторика по отношению к Северной Корее обострилась, да и лидер Северной Кореи в долгу не остается.

В связи с этим наблюдается обострение отношений. Эксперты полагают, что если дело дойдет до вооруженного конфликта, последствия будут ощущаться не только на полуострове, но и по всему миру.

8.Опосредованные конфликты на Ближнем Востоке перейдут в прямое противостояние, что подорвет мировой энергетический рынок

Соперничество между Саудовской Аравией и Ираном длится уже не первое десятилетие.

Однако в последнее время оно обострилось, и эксперты отмечают, сто ситуация в регионе становится более напряженной и поляризованной.

Страны группируются вокруг двух полюсов.

В худшем случае конфликт может перейти в открытую стадию, начнется вооруженное противостояние, что скажется на остальных странах мира, так как Ближний Восток является основным поставщиком сырья на многие рынки, и если произойдет вооруженный конфликт, что поставки будут подорваны.

9.Цены на нефть существенно снизятся, если соглашение ОПЕК по сокращению уровня добычи будет нарушено

В конце 2017 году страны-члены ОПЕК и Россия договорились о продлении соглашения о сокращении добычи нефти на 2018 год.

Эксперты отмечают, что всегда существует риск того, что какая-то из сторон может нарушить договоренности.

Это в свою очередь приведет к тому, что на рынке окажется больше нефти, чем предполагалось при заключении соглашения.

В следствии этого цены на нефть снова упадут, несмотря на то, что они начали восстанавливаться лишь недавно после длительного периода снижения в 2014-2016 годах.

10.Ряд стран примет решение о выходе из еврозоны

Эксперты отмечают, что высока вероятность того, что в среднесрочной перспективе Греция выйдет из еврозоны.

При этом они отмечают, что другие страны вряд ли последуют ее примеру, но если такое случится, то это нанесет огромный ущерб экономике еврозоны.

Кроме того, если другие страны также примут решение о выходе, то это окажет дестабилизирующий эффект на весь остальной мир.

Страны, которые решат выйти из еврозоны, будут переживать очень непростой экономический период, связанный с девальвацией национальной валюты, а также с невозможностью обслуживать долги в евро.

Мировая экономика может оказаться в состоянии рецессии, отмечают аналитики.





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