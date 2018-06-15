10 причин начать бизнес в Беларуси от Вагана Керобяна

Беларусь имеет большой потенциал для диверсификации своей экономики, поэтому она предлагает привлекательный инвестиционный климат для иностранных инвесторов. Несмотря на кризис в странах СНГ, согласно Докладу о мировых инвестициях, в 2015 году в Беларусь было инвестировано $1,6 млрд долларов. Исполнительный директор «Menu Group» Ваган Керобян рекомендует армянским компаниям, которые планируют развиваться за пределами Армении, присмотреться к Беларуси.





В 2017 году «Menu Group», объединившая в себе службы доставки еды Menu.am. Menu.ge и Menu.by. привлекла инвестиции в размере $3 млн для продолжения своего расширения в регионы Армении, Беларуси и Грузии. А Menu.by недавно вошла во все областные центры Беларуси.





«Беларусь — коммерческая тайна восточной Европы. Это жемчужина для расширения деятельности. Я могу дать, по меньшей мере, десять причин почему успешные армянские бизнесы должны инвестировать в Беларусь», — отмечает Ваган Керобян.





1.ИДЕНТИЧНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ





У нас достаточно схожий менталитет, привычки, мысли, это очень помогает в бизнесе. Общение становится простым и понятным, когда вы ведете переговоры с людьми, которые разделяют ваши ценности.





2.НЕВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ





Беларусь — страна с постоянно растущим спросом и сравнительно невысокой конкуренцией в определенных отраслях. Благодаря этому можно осуществить быстрый вход на рынок и достаточно стремительное развитие вашего бизнеса. Например, Menu.by за период менее 2 лет, уже обеспечивает нам продажи, которых мы достигли в Армении лишь спустя 4 года, а в Грузии — спустя 3 года. Если вы новатор и ваш продукт достойного качества, Беларусь предлагает широкий спектр возможностей с небольшой, а иногда даже с несуществующей конкуренцией.





3.ОБРАЗОВАННЫЕ ЛЮДИ





Независимо от того, в какую отрасль вы войдете, сельское хозяйство, продукты питания и напитки, нефтехимия, страхование, энергетика, телекоммуникации и ИТ, вы поймете, что работаете с образованными людьми. «Я стал рекламным агентом для Беларуси, посоветовал многим моим друзьям из разных стран инвестировать в Беларусь. К сожалению, потенциал этой страны недооценен, а сложившийся имидж не так хорош, как реальность. Практически все те, кто «рискует» пойти в Беларусь, удивляются, когда они понимают, что они имеют дело с продвинутой публикой и страной с большим потенциалом».





4.РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ





В Беларуси есть отличный потенциал не только в Минске, но и в регионах. Белорусские регионы — благодатная почва практически для любого бизнеса. В столице проживает 1,8 миллиона человек, а в пяти региональных центрах — 1,9 миллиона человек. Наш опыт показывает, что регионы открыты для новых бизнесов.





5.ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ РАЗВИТА





В этом году, как и в прошлом, мы были приглашены на конференцию E-commerce Day в Минске, выступить с презентацией на тему «Как мы изменили рынок доставки в Беларуси». Во время конференции прошлого года количество цифровых медиа-компаний и услуг было впечатляющим, а в этом году мероприятие стало еще более масштабным. Потенциал онлайн-рынка огромен и он неизменно развивается, клиенты более склонны к онлайн-транзакциям, что позволяет сократить расходы. Карты и навигация работают гораздо лучше, чем в Армении или Грузии. Электронная коммерция в полном разгаре и не нужно менять менталитет: люди знают, как купить что-то в Интернете и делают это регулярно. В этом отношении работать легче.





6.РАЗВИВАЮЩИЙСЯ СРЕДНИЙ КЛАСС





Во многих развитых западноевропейских странах средний класс составляет более 55% численного состава населения. Между тем, в Беларуси, по разным оценкам эта цифра достигает 25-35%, что является хорошим показателем для стран постсоветского пространства. Уровень миграции в Беларуси достаточно ниже, а доходы выше, чем в Армении.





7.АРМЯНЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ УВАЖЕНИЕМ И ДОВЕРИЕМ





В Беларуси многочисленная армянская община и хорошо зарекомендовавшее себя армянское бизнес-сообщество. Там нас всегда принимают добродушно, когда узнают, что мы из Армении. Работая в тяжелых условиях Армении, мы сталкивались со многими рисками, проблемами, а в Беларуси гораздо легче работать, особенно в такой теплой атмосфере рынка, где армян уважают.





8.ЕДИНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ





В настоящее время все страны ETC участвуют в активной диверсификации своей экономики, уделяя особое внимание внедрению высоких промышленных технологий и инноваций. По мнению экспертов СНГ, Беларусь входит в число наиболее развитых стран этого союза, а членство в ЕТС дает возможность армянским бизнесменам импортировать, экспортировать и торговать в Беларуси со специальными льготами.





9.ЯЗЫК





Когда мы начали работать в Грузии, одной из первых сложностей, с которыми мы столкнулись, были коммуникации и ведение документации, для которых было желательно, а зачастую необходимо знание местного языка. В Беларуси у армян этой проблемы не будет. Основной язык общения и делопроизводства — русский. Вам однозначно не понадобится переводчик.





10. ДОБРЫЕ И ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ





Многие предупреждали меня о бюрократии в Беларуси, но мой опыт показал, что не это главное. Люди были любезны и очень отзывчивы, потому что они понимают важность иностранных инвесторов и налогоплательщиков, а это значительно важнее сложностей бюрократических проволочек. Тем не менее, я советую иметь опытных белорусских бухгалтера и юриста, с чьей помощью вы сможете четко следовать букве местного законодательства.





Подытожив мой список рекомендаций, могу сказать, что человек, который занимался бизнесом в Армении и смог добиться желаемого результата, сможет работать, пожалуй, в любой стране».















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