10 экономических причин, за которые любят и ненавидят Порошенко

При Порошенко Украина пережила экономический кризис, но при нем же наступила спасительная стабилизация. 5 экономических провалов и 5 побед Порошенко.

Мария Бровинская, Александр Надельнюк

29.04.2019

Экономика не входит в сферу ответственности президента Украины, согласно нашей Конституции. Но, кого это волнует: почти 40% украинцев, в первую очередь, ждут от новоизбранного президента – снижение тарифов ЖКХ. А если говорить про президентство Петра Порошенко, то он охотно занимался и комментировал экономические вопросы. Его бэкграунд — бизнесмен, глава Рады Нацбанка, министр экономики- позволял делать это довольно компетентно. Мы отобрали пять экономических показателей, которые демонстрируют, что хорошего случилось с экономикой страны за время правления Порошенко, и пять показателей, которые во многом объясняют почему Украина до сих пор самая бедная страна Европы.

Достижения

Дефицит Бюджета

В последние годы правления Януковича экономические дисбалансы накапливались, как снежный ком. За фасадом экономстабильности, в виде низкой инфляции и доллара по 8, страна неслась в кризис. Реальный дефицит сектора государственных финансов в 2012 и 2013-ом составлял 5,5% и 6,7% соответственно. При Порошенко (хотя куда больше это заслуга-требование МВФ и достижение министров финансов) начали наводить порядок в Госфинансах. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает сбалансированный бюджет наибольшей победой за последние годы. «Смотреть на дефицит надо не в абсолютном выражении, а в относительном. Так вот, последние два года дефицит бюджета составляет меньше 3% от ВВП, что является хорошим показателем даже для европейской страны. Это позволяет снижать уровень долговой нагрузки, ведь ВВП растет значительно более быстрыми темпами, чем прирастает абсолютная сумма долга. В результате, отношение госдолга к ВВП за последние 2 года снизилась с 80% до 62%», — поясняет он.

Золотовалютные резервы

При Януковиче «доллар по 8» было чем-то вроде неписаного закона природы. Правда, ради удержания курса «сожгли» больше половины золотовалютных резервов или $27,04 млрд с 2011 по 2014 год. Первый год правления Порошенко гривну пытались держать за счет резервов, но с 2015-го от такой практики отошли. Гибкое курсообразование, программа с МВФ, плюс порядок в госфинансах позволили подойти к безопасным показателям.

Благодаря выполнению программы МВФ, ситуацию с золотовалютными резервами удалось стабилизировать и нарастить запасы валюты, говорит директор центра Case Ukraine Дмитрий Боярчук. «Убраны основные дисбалансы, что привело государственные финансы в нормальный вид, в основном, за счет выравнивания цен на газ к импортному паритету», — говорит он. Соглашается с ним и Сергей Фурса: «ЗВР полностью зависят от динамики сотрудничества с МВФ. В последние годы запасы устойчиво росли, в том числе благодаря возможности НБУ выкупать излишек валюты с рынка», — говорит он.

Изменение реальной зарплаты

За последние пять лет средняя реальная зарплата украинцев прокатилась на американских горках: рухнула на 22,2% в 2014-2015-ом, и показала быстрый отскок в последние три года. По итогам пятилетки реальная зарплата выросла на 9,7%.

«Средняя зарплата росла опережающими темпами к ВВП, что, с моей точки зрения, было связано с нарастающим дефицитом рабочей силы», — говорит Дмитрий Яблоновский. Соглашается с ним и Сергей Фурса: «Наблюдающийся в последние годы устойчивый рост зарплат, во многом, вызванный фактором безвизового режима с ЕС. Украинские предприятия теперь вынуждены конкурировать с компаниями из Польши, и это заставляет их резко подымать зарплату». Кроме того, по мнению Дмитрия Яблоновского, также на рост зарплат имеет влияние инфляционное давление.

Диверсификация экспорта

При Порошенко Украина диверсифицировала внешнюю торговлю. Главное достижение — Россия больше не главный торговый партнер, с 2014 года Украина больше всего продает товаров и услуг в Евросоюз. Причем доля ЕС стабильно растет, в прошлом году она достигла 42,6% и установила исторический рекорд в денежном выражении – 20,15 млрд евро.

Это результат, как вступившего в силу соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, так и торговых барьеров, которые ввели Россия и Украина, поясняет Сергей Фурса.

ВВП (динамика ВВП последние годы)

Этот показатель можно отнести как к провалам, так и успехам. Провал – по уровню ВВП, на душу населения, Украина беднейшая страна Европы, и за годы Порошенко положение страны даже ухудшилось, мы пропустили вперед даже Молдавию. Достижение – украинская экономика вышла на траекторию стабильного роста. Критически важно удержать тренд и не допустить кризиса, и хорошо бы ускорить темпы роста.

По мнению Фурсы, динамика ВВП свидетельствует о том, что экономика Украины достаточно хорошо восстанавливается последние пару лет после провала 2014-2015 гг. «Благодаря программе МВФ удалось добиться макроэкономической стабильности, что в свою очередь стало базой для роста экономики», — комментирует он. Дмитрий Яблоновский, заместитель директора Центра экономической стратегии, говорит, что несмотря на стабильный рост экономики, Украина все еще отстает от роста мировой экономики. «В 2018 мировая экономика росла с темпом 3,6%. Развивающиеся страны росли с темпом — 4,5%», — говорит он.

Провалы

Прямые иностранные инвестиции

Пожалуй, главный экономический провал Порошенко: Украина так и не стала привлекательной страной для ведения бизнеса, по крайней мере, инвесторы в это не поверили. Иностранные инвестиции остаются на низком уровне, а без них украинская экономика не может быстро расти. «Если мы вычтем средства, которые вносили российские банки в капитал свои дочерних банков в Украине, то увидим, что эти показатели практически неизменны и увидим, что инвестиции мизерны. Основная причина — отсутствие верховенства права», — уверен Фурса. Согласно опросу инвесторов, проведенному Европейской бизнес ассциацией, совместно с Центром экономической стратегии и инвесткомпанией Dragon Capital, основными барьерами для инвестиций являются коррупция и недоверие к судебной системе, подтверждает Дмитрий Яблоновский. «Украина находится на 120 месте в Индексе восприятия коррупции. Стимулировать инвестиции, также, могла бы активная крупная приватизация и открытие рынка земли. Но ни одного крупного объекта продано не было, продажа земли остается под мораторием», — говорит он.

Курс гривни

За первый год правления Порошенко, гривня обесценилась почти вдвое, с 12 до 22 гривен за доллар. Это спровоцировало инфляцию, обвалило реальные доходы населения, привело к банковскому кризису, создало проблемы с обслуживанием госдолга и множество других проблем. Обвал курса нельзя ставить в упрек Порошенко, считает Фурса. «Долгое время курс доллара искусственно удерживали на уровне в 8 грн за доллар, что привело к истощению резервов и наращиванию долга. В итоге, сжатая пружина разжалась, что привело к резкой девальвации, усиленной войной и паникой», — говорит он. Яблоновский добавляет, что влияние на курс гривны имела также потеря части территории, на которой находилось много предприятий, ориентированных на экспорт.

Из хорошего — после перехода к гибкому курсообразованию, цена доллара в Украине колеблется в пределах 10-15%.

Инфляция

В 2015 году средний рост цен в Украине составил 43,3% — это рекордный показатель за 20 лет лет. По мнению Фурсы, инфляционная динамика была продиктована валютным курсом, цены росли на фоне девальвации.

С 2016 года НБУ перешел к режиму таргетирования инфляции, на практике означает, что центробанк ставит своей основной целью достижение заранее заданного значения инфляции. НБУ не удалось достичь целей на 100%: Инфляция была выше, чем запланировано. «Но, по моему мнению, жесткая монетарная политика на фоне роста доходов населения через социальные выплаты и зарплаты, помогла ее существенно снизить», — добавляет Дмитрий Яблоновский.

Госдолг

Когда Порошенко возглавил страну, суммарный госдолг составлял около 70 млрд долларов. Но проблема была не в сумме, а валютной структуре. В конце мая 2015-го почти 60% госдолга было в иностранной валюте. Девальвация 2014-2015 годов привела к тому, что соотношение долга к ВВП подскочило до 79% (при безопасных 60%). В 2015 году Минфин провел реструктуризацию части госдолга: инвесторы согласились списать $3,8 млрд и отсрочить выплаты на 5-10 лет. Впрочем, это не решило долговые проблемы: Украина не может без поддержки МВФ и других партнеров самостоятельно обслуживать внешние долги. К тому же долговая нагрузка “съедает” очень много ресурсов, например в 2019-ом государство потратит на обслуживание и погашение долгов 417 млрд грн.

Госдолг удалось взять под контроль, и последние пару лет уровень долговой нагрузки устойчиво снижается, отмечает Фурса. В первую очередь благодаря контролю над бюджетным дефицитом.

Безработица и миграция

В Украине парадоксальная ситуация. С одной стороны — бизнесмены дружно уверяют, что трудовая миграция достигла критических масштабов и в стране уже некому работать (свои жалобы они подтверждают повышением зарплат). С другой — уровень безработицы, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, остается высоким, как для развивающиеся страны. Непродуманная социальная политика искривила стимулы на рынке труда: многие украинцы рационально посчитали, что им выгоднее не работать официально, чтобы не лишиться субсидий и других преференций. “Большая часть мигрантов — синие воротнички, выезжающие на несколько месяцев. Основная мотивация — более высокая зарплата”, — говорит Дмитрий Яблоновский. Чтобы удержать, необходимо предлагать сопоставимые зарплаты. Чтобы не потерять конкурентоспособность при этом, нужно инвестировать в повышение продуктивности труда, говорит он.

Новый президент получает страну в намного лучшем экономическом состоянии, чем она досталась Петру Порошенко. Но, перед Зеленским стоит не менее сложная задача — добиться ускорения экономического роста. Что ему для этого надо сделать? Мы спросили у дюжины лучших экономистов и бизнесменов. Советы президенту читайте здесь.

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