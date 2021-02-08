1 – 7 февраля 2021 года – Публикации – Finversia (Финверсия)

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы и сырье — в еженедельном обзоре новостей компании Xcritical.

Экономика

Как сообщило европейское статуправление Eurostat, годовая инфляция в странах еврозоны поднялась в январе до максимального значения с февраля прошлого года, составив 0,9%. По оценкам экспертов, предварительное значение январской инфляции ожидалось на уровне 0,5% после декабрьской дефляции в 0,3%. Потребительские цены в странах валютного блока по сравнению с декабрем прошлого года повысились на 0,2%, замедлив темп против роста на 0,3% месяцем ранее. Годовой показатель инфляции, не учитывающий цены на продовольственные товары, алкогольные изделия и энергию, в первом месяце текущего года был зафиксирован на уровне 1,4%, тогда как месяцем ранее показатель был на уровне 0,2%.

Глава РБА Филипп Лоу не видит необходимости в изменении ДКП. Он заявил, что в отношении процентной ставки банк уже сделал все, что мог. Уход в отрицательную зону не рассматривается. Филип Лоу уверен, что несмотря на улучшение экономической ситуации в стране, финансовая поддержка экономики должна сохраниться в течение некоторого времени. Пересмотр политики Резервного банка будет возможен только при достижении определенных условий. Ситуация на рынке труда должна стабилизироваться, а уровень инфляции должен подняться до 2-3%. Для этого необходимо, чтобы темп роста заработной платы австралийцев превысил прогноз. По мнению главы Центробанка Австралии, достижение этих условий ожидается не ранее 2024 года.

Согласно данным французского статуправления, темп роста потребительских цен в стране ускорился. Если в декабре была зафиксирована нулевая динамика цен, то в январе инфляция составила 0,6%. Показатель рассчитан по отношению к аналогичному месяцу прошлого года и в соответствии с национальными стандартами. В помесячном исчислении январская инфляция оценена в 0,2%. Ускорение темпа роста потребительских цен связано с подорожанием услуг и промышленных товаров. Кроме этого, в прошлом месяце наблюдалось замедление темпов снижения стоимости топлива до 5,9% с декабрьского уровня в 7%. Продуктовые товары выросли в цене на 1% в годовом исчислении. При этом в декабре они подешевели на 0,9%.

Криптовалюта

На фоне ралли цены эфириума, размер средней комиссии за транзакцию в сети побил предыдущие рекорды и впервые превысил 23 доллара. В прошлый раз рекордный размер комиссии в сети эфириума был зафиксирован 11 января – 19 долларов за транзакцию. Текущие значения вдвое превышают максимальную комиссию за транзакцию во время бума DeFi летом 2020 года. Текущий рост комиссий коррелирует с ралли цены токена. С начала года цена эфира выросла более, чем в два раза. Ситуация с комиссиями также отражает растущий спрос на токены ERC-20, особенно на стейблкойны и криптоактивы протоколов DeFi.

Согласно последнему отчёту о тенденциях в индустрии блокчейна, подготовленному компанией Outlier Ventures, разработчики переключают своё внимание с конкурентов эфириума на приложения DeFi. В течение последнего года эфириум оставался наиболее активно разрабатываемым протоколом блокчейна, за ним следуют Cardano и Bitcoin. Четвёртое место после запуска основной сети в октябре 2020 года занял проект децентрализованного хранилища данных Filecoin. Хотя на некоторых новых платформах, например, Polkadot, Cosmos и Avalanche, наблюдается рост активности разработчиков, у многих конкурентов эфириума виден спад в разработке протоколов. При этом протоколы DeFi, демонстрировавшие активный рост в 2020 году, стали привлекать больше внимания разработчиков.

Руководство площадки для торговли криптовалютами Coinbase выбрало биржевого оператора Nasdaq для запланированного прямого размещения акций класса A на фондовом рынке. 25 января на платформе Nasdaq Private Market акции Coinbase были представлены на вторичном рынке ценных бумаг, благодаря чему держатели этих акций получили возможность их реализовать. Цена акции составляет около 200 долларов. Учитывая, что было выпущено 254 миллиона акций, то предполагаемая оценка компании составляет более 50 миллиардов. Однако эта цифра слишком мала, если учесть, что на бирже FTX контракты на акции Coinbase торгуются по 277 долларов, а рыночная капитализация биржи оценивается в 70 миллиардов. И всё же, размещение акций Coinbase на Nasdaq само по себе станет для биржи большим достижением.

Драгметаллы и Сырье

По мнению аналитиков, спрос на золото в 2021 году будет постепенно восстанавливаться. Нельзя исключать закрытия некоторых месторождений золота из-за карантинных ограничений, но такой сценарий в целом маловероятен. Вероятно, производство может вернуться на уровень 2019 года. Политика Центробанков в этом году, скорее всего, останется прежней. Регуляторы продолжат покупать драгоценный металл для резервов своих стран.

Восстановление спроса на ювелирные украшения в этом году будет медленным, но уверенным. Хотя цена золота будет оставаться на высоком уровне, восстановление экономики, особенно во втором полугодии, приведёт к более быстрому росту спроса в Китае и Индии. Инвестиционный спрос на золото останется одним из главных факторов роста цен на золото в 2021 году, поскольку драгоценный металл будет и дальше рассматриваться инвесторами в качестве защитного актива во время кризиса. Согласно консенсус-прогнозу, стоимость золота будет колебаться в диапазоне от 1760 до 2120 долларов за унцию.

Министерство энергетики Соединенных Штатов опубликовало ежегодный прогноз по рынку нефти. В нем говорится, что стоимость барреля нефти Brent к 2050 году может подняться до 173 долларов. Для этого необходимо, чтобы американская экономика ежегодно росла на 2,6%. Рост спроса будет способствовать подорожанию сырья. Минэнерго также рассматривает еще два сценария динамики нефтяных котировок в течение ближайших 30 лет. По одному из них, который считается базовым, цена нефти Brent врастет до 95 долларов за баррель. В случае увеличения мирового производства нефти и слабого роста мировой экономики стоимость барреля нефти Brent в 2050 году не превысит 48 долларов. Рекордная цена этого эталона была зафиксирована в 2008 году. Тогда она находилась на уровне 147 долларов 50 центов за баррель.

Прочие отрасли

Телеканал CNBC со ссылкой на информированные источники сообщил, что переговоры между Apple и Hyundai-Kia уже близки к завершению. Компании обсуждали вопрос производства автономного электромобиля. Предполагается, что он будет выпускаться на одном из заводов Kia, который расположен в штате Джорджия. Специалисты Apple уже в течение нескольких лет занимаются разработкой нового электромобиля, который будет производиться под брендом Apple car. Начало его выпуска запланировано на 2024 год. Однако не исключено, что эта дата может измениться. CNBC сообщил, что несмотря на успешные переговоры, конкретного соглашения между компаниями пока нет.

Самый крупный во Франции по объему активов банк BNP Paribas завершил IV квартал прошлого года падением чистой прибыли на 14% относительно такого же периода 2019 года — до 1,59 миллиарда евро. Ее объем, тем не менее, оказался выше оценки экспертов в 1,21 миллиарда евро. Объем выручки в последние 3 месяца года был зафиксирован на уровне 10,83 миллиарда евро, сократившись за год на 4,5%. Отчет банка за весь 2020 год показал, что относительно предыдущего года его чистая прибыль уменьшилась на 13,5%, составив 7,07 миллиарда евро. При этом годовое снижение выручки было зафиксировано на уровне 0,7%. Этот показатель на конец года составил 44,28 миллиарда евро.

Крупнейшему в Германии банку удалось завершить год с чистой прибылью. Она составила 113 миллионов евро. По итогам 2019 года Deutsche Bank зафиксировал чистый убыток в размере 5,7 миллиарда евро. Выручка банка увеличилась в прошлом году на 4% до 24 миллиардов евро. Коэффициент, характеризующий степень достаточности капитала банка, в отчетном году остался на уровне предыдущего года. Он составил 13,6%. При этом общая сумма резервов, которые были созданы для покрытия расходов, связанных с безнадежными долгами, увеличилась в 2020 году до 1,8 миллиарда евро, что более чем в 2 раза больше резервов предыдущего года.

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